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Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 21:59
Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот с видео)

Сообщения о том, что война с Россией неизбежна, которые распространяют в том числе наши партнеры, приводит к экономической нестабильности Украины, обеспечивая преимущество Кремлю. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Еще нет атаки. Более того, нет даже полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть огромная куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", – сказал Кулеба.

Он убежден, что в Украине это приводит к тому, что падает курс гривни, а инвесторы ставят проекты на паузу.

"Еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению я должен это сказать, нашими руками получает себе преимущество. Потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри нагнетанием военного страха, то Путину и не придется нападать — все посыпется само собой, экономика посыпется", – сказал глава МИД, добавив, что сейчас поддержание экономической стабильности — "это ключевое".

  • 14 января CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщил, что вторжение России в Украину может начаться в период с середины января по середину февраля.
  • В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент. 
  • 19 января президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что опасность вторжения России сейчас не больше, чем на протяжении всех восьми лет войны РФ против Украины. Он призвал "сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии".
  • С начала года гривня девальвировала с 27,27 до 28,41 грн/$. Последний раз отметку в 28 нацвалюта пробивала в апреле, когда Россия сосредоточила у границ Украины более 100 000 военных.
Вадим Ребрина
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