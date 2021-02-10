Есть успехи, но обширная коррупция в Украине тормозит реформы – топ-чиновник Еврокомиссии

Повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Об этом вчера, 9 февраля, заявил на обсуждении в Европарламенте промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Он напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря. "Борьба с коррупцией – ключевое условие финансовой поддержки ЕС", – заявил Домбровскис.

Он подчеркнул, что разделяет оценку в докладе, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". "От этого выигрывают только преступники и олигархи", – сказал еврочиновник.

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Для сильной Украины "жизненно важно", чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым, подчеркнул он, и за годы НАБУ "показало эффективность и принесло ощутимые результаты".

Более того, по словам Домбровскиса, в Украине "давно назрела" всеобъемлющая реформа судебной системы. То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно, говорит еврочиновник: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации ЕС.

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"ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым", – сказал вице-глава Еврокомиссии.

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Евгений Пилипенко

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