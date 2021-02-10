UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Есть успехи, но обширная коррупция в Украине тормозит реформы – топ-чиновник Еврокомиссии

10.02.2021, 06:45
Есть успехи, но обширная коррупция в Украине тормозит реформы – топ-чиновник Еврокомиссии - Фото
Валдис Домбровскис (фото - ЕРА)

Повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Об этом вчера, 9 февраля, заявил на обсуждении в Европарламенте промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря. "Борьба с коррупцией – ключевое условие финансовой поддержки ЕС", – заявил Домбровскис.

Он подчеркнул, что разделяет оценку в докладе, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". "От этого выигрывают только преступники и олигархи", – сказал еврочиновник.

Читайте также: В Украине создадут Единый портал для сообщений о коррупции

Для сильной Украины "жизненно важно", чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым, подчеркнул он, и за годы НАБУ "показало эффективность и принесло ощутимые результаты".

Более того, по словам Домбровскиса, в Украине "давно назрела" всеобъемлющая реформа судебной системы. То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно, говорит еврочиновник: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации ЕС.

Читайте также: Госдеп созвонился с МИД: поговорили о "светлом и зажиточном будущем" украинцев 

"ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым", – сказал вице-глава Еврокомиссии.

Смотрите видео: "Ни минуты без бабла". НАБУ собрало самые яркие цитаты прослушиваемых чиновников

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция судебная реформа набу Валдис Домбровскис еврокомиссия оценка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 