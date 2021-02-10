Есть успехи, но обширная коррупция в Украине тормозит реформы – топ-чиновник Еврокомиссии
Повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Об этом вчера, 9 февраля, заявил на обсуждении в Европарламенте промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря. "Борьба с коррупцией – ключевое условие финансовой поддержки ЕС", – заявил Домбровскис.
Он подчеркнул, что разделяет оценку в докладе, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". "От этого выигрывают только преступники и олигархи", – сказал еврочиновник.
Читайте также: В Украине создадут Единый портал для сообщений о коррупции
Для сильной Украины "жизненно важно", чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым, подчеркнул он, и за годы НАБУ "показало эффективность и принесло ощутимые результаты".
Более того, по словам Домбровскиса, в Украине "давно назрела" всеобъемлющая реформа судебной системы. То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно, говорит еврочиновник: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации ЕС.
Читайте также: Госдеп созвонился с МИД: поговорили о "светлом и зажиточном будущем" украинцев
"ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым", – сказал вице-глава Еврокомиссии.
- Сумма коррупционных убытков Украины выросла в 2020 году в восемь раз, заявили в генпрокуратуре.
- Украина занимает 117 место в мире по уровню восприятия коррупции (Transparency International).
- В начале 2021 года президент Зеленский отреагировал на дело Татарова: "Не могу делать выводы, что он коррупционер". В ОП также говорят: "Ничего не знаем, работает в обычном режиме". Между тем, НАБУ пишет: "Офис генпрокурора совершил беспрецедентное нарушение закона" (полный текст).
- Директор НАБУ утверждает: обращения в ОГП по делам о коррупции депутатов заканчиваются "сливами".
- 10 коррупционных схем при реализации древесины: на чем "зарабатывают" лесхозы.
Смотрите видео: "Ни минуты без бабла". НАБУ собрало самые яркие цитаты прослушиваемых чиновников
Комментарии