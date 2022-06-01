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"Это бессмысленно". Замглавы МИД Польши раскритиковал разговор Макрона и Шольца с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 09:36
Шимон Шинковский вель Сенк (фото - ЕРА)

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным – бесполезен, он не помогает Украине и помогает РФ. Об этом в эфире немецкого ток-шоу Maischberger на ARD заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает Welt.

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"Мы считаем это абсолютно бессмысленным", – сказал дипломат о разговорах Шольца и Макрона с Путиным.

Шинковский вель Сенк упрекнул Шольца за то, что он вместо поездки в Киев "довольно регулярно" звонит российскому диктатору. По словам замглавы МИД Польши, это не помогает Украине, а наоборот помогает России – переговоры не принесут ничего, кроме "нового авторитета" Путину.

Шинковский вель Сенк также добавил, что Германия должна наконец-то сделать больше для Украины, в частности в области поставок оружия.

"Нужны конкретные действия, а не только слова и декларации", – подчеркнул дипломат.

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Марк Сировой
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