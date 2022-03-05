Эвакуация из Волновахи тоже сорвана, зеленого коридора нет — Верещук
Российская Федерация в 11:45 нарушила режим тишины для эвакуации мирного населения и начала обстрел Волновахи из тяжелого вооружения. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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"Как вы знаете, с 9:00 у нас была предварительная договоренность о том, что мы создаем два гуманитарных коридора: Волноваха и Мариуполь. Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста и обстреливает город Волноваху", – сказала она.
Также в направлении Мариуполь-Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи-Орехов, что делает невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.
"Мы обращаемся к российской стороне: прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны для гуманитарного коридора. Дать возможность из Днепра и Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов, инсулин и так далее, а также продуктов питания", – отметила Верещук.
- Ранее сегодня о срыве эвакуации сообщил Мариуполь: людей отправили назад в убежища.
- Российские оккупанты обещали включить режим тишины для эвакуации из Мариуполя и Волновахи сегодня с 09:00 утра.
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