Европарламент поддержал создание международного трибунала для наказания России

Европейский парламент считает, что агрессию России против Украины должен расследовать специальный международный трибунал. Соответствующую резолюцию евродепутаты приняли в четверг.

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Парламент Евросоюза призывает принять все необходимые меры, чтобы российский и беларуский режимы ответили за совершенные военные преступления, преступления против человечества, геноцид и агрессию.

Расследование должно касаться всех военных и чиновников, причастных к войне.

Европарламент отмечает, что ЕС должен действовать быстро, поскольку существует серьезный риск того, что из-за боевых действий доказательства, связанные с военными преступлениями, будут уничтожены.

Великобритания тоже открыта для обсуждения создания международного уголовного трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным и другими российскими лидерами в связи с войной в Украине.

18 мая правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что задокументировала новые военные преступления России на территории Украины, в частности внесудебные казни и пытки мирных жителей.

Андрей Водяный

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