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Европарламент поддержал создание международного трибунала для наказания России

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 17:41
Европарламент поддержал создание международного трибунала для наказания России - Фото
Фото: EPA

Европейский парламент считает, что агрессию России против Украины должен расследовать специальный международный трибунал. Соответствующую резолюцию евродепутаты приняли в четверг.

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Парламент Евросоюза призывает принять все необходимые меры, чтобы российский и беларуский режимы ответили за совершенные военные преступления, преступления против человечества, геноцид и агрессию.

Расследование должно касаться всех военных и чиновников, причастных к войне.

Европарламент отмечает, что ЕС должен действовать быстро, поскольку существует серьезный риск того, что из-за боевых действий доказательства, связанные с военными преступлениями, будут уничтожены.

Андрей Водяный
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европарламент война военные преступления
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