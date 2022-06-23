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Евросоюз будет продолжать оказывать военную помощь Украине — выводы Евросовета

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 23:49
Евросоюз будет продолжать оказывать военную помощь Украине — выводы Евросовета - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейский союз твердо привержен оказанию дальнейшей военной поддержки Украине, чтобы помочь ей осуществить свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Об этом говорится в принятых сегодня на саммите в Брюсселе выводах Евросовета.

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Европейский Совет осудил агрессивную войну России против Украины и заявил о своей поддержке экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины.

Евросовет решительно осудил неизбирательные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призвал РФ "немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Также Россию призвали соблюдать международное гуманитарное право, в том числе в отношении обращения с военнопленными, и немедленно разрешить насильно вывезенным в Россию гражданам Украины безопасно вернуться.

"Россия, Беларусь и все виновные в совершении военных преступлений и других тяжких преступлений будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", – говорится в выводах.

Кроме того, Евросовет задекларировал продолжение санкционного давления на Россию и предотвращение обхода ограничений.

"Европейский союз по-прежнему твердо привержен оказанию дальнейшей военной поддержки, чтобы помочь Украине осуществить свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защитить свою территориальную целостность и суверенитет. С этой целью Европейский совет призывает Совет оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки", – говорится в документе.

Сообщается также, что Еврокомиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро в 2022 году.

  • Сегодня Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Также Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".
  • Президент Владимир Зеленский отдельно поблагодарил каждого участника саммита ЕС и сказал, что "украинский и европейский флаги будут вместе и в то время, когда мы будем отстраивать нашу страну после этой войны".
  • Глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз начинает уже "сейчас" подготовку к интеграции Украины в европейские структуры. 
Вадим Ребрина
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Россия ЕС оружие помощь евросовет
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