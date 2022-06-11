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Евросоюз должен делом доказать, что он не боится расширяться – премьер Греции

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 15:03
Евросоюз должен делом доказать, что он не боится расширяться – премьер Греции - Фото
Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Европейскому союзу пора признать экзистенциальную важность интеграции стран Западных Балкан и Юго-Восточной Европы в европейскую семью, и он должен уверенно действовать в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в колонке для Politico.eu

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"За последние месяцы мир сильно изменился, и в результате мы находимся в точке принятия ключевых решений", – отмечает Мицотакис.  

Он пишет, что после распада СССР на Западе преобладала вера (которая оказалась наивной) в то, что битва за принципы и идеалы выиграна, что история Европы от конфликтов и мировых войн повернула к миру, процветанию, сотрудничеству и верховенству права.

"Неспровоцированная, незаконная и ужасная война в Украине безжалостно показала, насколько неуместными были такие представления", – подчеркивает премьер.

Он напоминает, что в 2003 году в Салониках Евросоюз начал процесс, который должен был привести Западные Балканы к членству в европейской семье. Однако "за прошедшие почти 20 лет процедуры присоединения становились все более изощренными и требовательными, а образ будущего таял в глазах разочарованных европейцев".

ЕС, считает Мицотакис, продолжает говорить о верности своим обязательствам перед Западными Балканами, но при этом ожидает полного выполнения поставленных странам региона условий и завершения реформ. "Однако регион воспринимает это как усталость от расширения ЕС и постоянное перемещение стоек ворот".

Война в Украине это ощущение только усугубила, указывает премьер. Поэтому Евросоюз должен доказать не на словах, а на деле, что он действительно готов расширяться. 

Мицотакис призывает "сделать смелый, но необходимый шаг" и дать для Северной Македонии и Албании конечный срок завершения процесса интеграции с ЕС – 2033 год.

Также Евросоюз, утверждает премьер, должен принять тот факт, что сейчас создается новый геополитический ландшафт, в котором значительную роль для ЕС играют претендующие на статус кандидатов Украина и Молдова. 

"Везде есть враждебные силы, которые стремятся подорвать наши усилия. У них иные мировоззрение и устремления, они попирают права человека, верховенство закона и основные свободы. Они используют язык обиды, ревизионизма и имперской ностальгии. Они считают, что могут сломить человеческий дух запугиванием и демонстрацией военной силы. И мы не можем допускать образования пустоты, в которой такие силы, по их мнению, могут добиться успеха", – пишет Мицотакис.

  • 31 мая президент Зеленский заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.  
  • 6 июня в Офисе президента сообщили, что ЕС на заседании 23-24 июня обсудит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
  • 8 июня Европарламент рекомендовал Совету ЕС дать Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Читайте также: Зеленский: Украина фактически уже член Евросоюза

Сергей Бережной
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вступление в евросоюз Кириакос Мицотакис Западные Балканы
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