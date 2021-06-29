Евросоюз может признать COVID-паспорта Украины до конца лета – Кабмин
29.06.2021, 15:13
Украинско-польская граница (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)
По оптимистическим прогнозам, взаимное признание COVID-паспортов между Украиной и ЕС состоится до конца лета. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает Укринформ.
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Вискуб говорит, что в вопросе COVID-паспортов ЕС "движется чуть быстрее, чем обычно".
"Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем", – сказал чиновник.
По его словам, в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей – это может произойти уже осенью.
- 17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.
- 1 июня семь стран ЕС ввели электронные COVID-паспорта.
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