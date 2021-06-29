Евросоюз может признать COVID-паспорта Украины до конца лета – Кабмин

По оптимистическим прогнозам, взаимное признание COVID-паспортов между Украиной и ЕС состоится до конца лета. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает Укринформ.

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Вискуб говорит, что в вопросе COVID-паспортов ЕС "движется чуть быстрее, чем обычно".

"Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем", – сказал чиновник.

По его словам, в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей – это может произойти уже осенью.

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Станислав Стороженко

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