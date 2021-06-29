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Евросоюз может признать COVID-паспорта Украины до конца лета – Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 15:13
Евросоюз может признать COVID-паспорта Украины до конца лета – Кабмин - Фото
Украинско-польская граница (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

По оптимистическим прогнозам, взаимное признание COVID-паспортов между Украиной и ЕС состоится до конца лета. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает Укринформ

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Вискуб говорит, что в вопросе COVID-паспортов ЕС "движется чуть быстрее, чем обычно". 

"Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем", – сказал чиновник. 

По его словам, в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей – это может произойти уже осенью.

Читайте также: ЕС может признать украинские "ковидные" сертификаты до конца лета – Минцифры

Станислав Стороженко
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