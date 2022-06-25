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Евросоюзу стоит поддерживать Украину, но не обещать ей невозможного – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 14:47
Евросоюзу стоит поддерживать Украину, но не обещать ей невозможного – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото

Евросоюзу стоит поддерживать демократический транзит Украины, но при этом не создавать у нее иллюзий о скором полноценном вступлении в ЕС. Об этом написано в редакционном материале Bloomberg

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В статье, озаглавленной "Евросоюз должен серьезно подумать о приеме Украины" сказано, что решение о присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "поднимет боевой дух украинцев, борющихся за свою демократию". При этом, считает редакция издания, "менее очевидно, что расширение за счет Украины отвечает интересам Европы в целом".

С точки зрения Украины, ясная перспектива вступления в ЕС поможет быстрее справиться с разрушениями и экономическим коллапсом, вызванными войной, поможет сделать инвесторов более сговорчивыми, мотивировать людей возвращаться в страну и поддержать политические реформы.

Отмечается, что ЕС уже сейчас стал наиболее крупным экономическим партнером Украины – в 2021 году на Евросоюз приходилось более 40% от общего объема внешней торговли Украины.

В то же время полноценное вступление страны в ЕС требует, чтобы в ней действовали эффективные демократические институты, рыночная экономика и структуры управления, которые способны поддерживать всю совокупность законов Евросоюза.

"Несмотря на поддержку Запада, Украина остается относительно бедной страной, где реформы часто оказываются безрезультатными из-за высокого уровня коррупции и влиятельности олигархов", – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что при президентстве Владимира Зеленского правительство смогло усилить прозрачность и подотчетность, "но даже самые верные сторонники Украины признают, что Киеву потребуются годы, чтобы восстановить экономику и привести свои институты в соответствие со стандартами ЕС".

"Одобрив запуск процесса вступления, европейские лидеры должны откровенно сообщить Украине о большой работе, которую необходимо провести, чтобы страна получила права полноправного члена Союза", – пишут они.

Редакторы Bloomberg предупреждают, что прием Украины также изменит баланс сил в Евросоюзе – Украина станет пятым по величине членом ЕС по численности населения, что даст ей большое влияние при принятии решений квалифицированным большинством в Совете Европы и больше мест в Европарламенте. 

Издание считает, что интеграцию в ЕС истерзанной войной страны с населением более 40 млн человек трудно себе представить в ближайшем будущем.

"ЕС должен исключить любые предложения о "немедленном" вступлении, к чему ранее призывал Зеленский, и подчеркнуть, что этот процесс нельзя торопить... Признавая, что украинцы борются за принципы, на которых основан ЕС, европейским лидерам следует оказывать давление на Киев, чтобы он укрепил верховенство права и качество управления и внедрил более широкие экономические реформы, которые помогут Украине устойчиво восстановиться и уменьшить ее историческую зависимость от России".

"Украина принадлежит к европейской семье", – заявил на прошлой неделе в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц. Это правда. Но важным семейным обязательством является также честность. Европе стоит приветствовать заявку Украины, но не обещать ей невозможного", – сказано в статье.

Читайте также: Евросоюз на пороге реформ. Украина хочет, чтобы ее интересы учитывались

Сергей Бережной
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вступление в ЕС реформы евросоюз
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