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Евровидение. Украинское жюри дало Польше 0 баллов: судьи говорят – не знают, как так вышло

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15.05.2022, 15:43
Евровидение. Украинское жюри дало Польше 0 баллов: судьи говорят – не знают, как так вышло - Фото
Калуш (Фото - ЕРА)

После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в соцсетях разгорелся скандал из-за оценок украинских судей, которые не дали Польше ни одного балла. Члены жюри попытались объяснить ситуацию.

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От украинских зрителей Польша получила наивысшую оценку – 12 баллов. Судьи и зрители Польши тоже оценили Украину на песенном конкурсе в 12 баллов. В то же время члены украинского жюри не дали Польше ни одного бала, а наивысшую оценку поставили Британии.

Такие разногласия в оценках судей и зрителей вызвали негодование у украинцев, особенно в условиях войны, когда Польша активно помогает Украине на всех фронтах.

В Украине участников Евровидения оценивали пять судей: солист "Пиккардийской Терции" Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив, киновед и кинокритик Лукьян Галкин, продюсер Вадим Лисица (глава жюри). После шквала критики в свой адрес они попытались объяснить ситуацию.

Капраль уверяет, что не хотел обидеть поляков, и сложно выбирать, когда тех, кто протянул руку помощи, так много – это Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Румыния. Сам же он, по его словам, дал Польше седьмое место из 24, а как обрабатываются баллы – не знает.

Федишин сообщила, что она поставила Польше 10 баллов. В эфире общенационального марафона она сказала, что ей стыдно за данную ситуацию, но уверяет: не знает, как так получилось, что Польша не получила ни одного балла от жюри. Суммарная оценка высчитывалась организаторами.

Супруга главы жюри Ирина Лисица заявила, что не может сказать, сколько баллов поставил ее муж Польше, так как это запрещено правилами, но уверяет: "Это баллы, за которые не стыдно". Сам он сказал, что как глава жюри "точно готов нести ответственность за демократический выбор, сделанный в этом году".

На страницах Галкина и Яцкива нет публикаций по поводу данной ситуации, но в комментариях – масса критики.

Евровидение. Украинское жюри дало Польше 0 баллов: судьи говорят – не знают, как так вышло

Ситуацию прокомментировал глава Минкульта Александр Ткаченко. Он обратился к Польше и Литве, которых назвал самыми близкими друзьями Украины в Европе, отметив, что "эта оценка ни в коем случае не отражает нашего реального отношения". Ткаченко подчеркнул, что поставить полякам и литовцам ноль баллов – "это очень стыдно", ведь поддержка Украины с их стороны неоценима. Тем не менее, отметил Ткаченко, украинские зрители дали Польше наивысшую оценку.

"Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", – заявил министр.

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Оксана Житнюк
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