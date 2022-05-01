Фейк. Россия напечатала "экстренный выпуск" газеты Приднестровья за 2 мая о терактах: фото

В России напечатан "экстренный выпуск" газеты Приднестровья, в котором говорится о терактах и официальном обращении жителей региона к российскому диктатору Путину с просьбой о помощи. Об этом сообщает оперативное командование Юг и молдавское издание NewsMaker.

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"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", – говорится в сообщении ОК Юг.

На доступной в СМИ фотографии страницы "экстренного выпуска" можно прочитать обращение местных жителей к Путину с просьбой "задействовать армию России" в Приднестровье и сообщения о "кровавых терактах, обрушившихся на приднестровские в эти майские праздники".

Главный редактор издания "Приднестровье" Александр Карасев опроверг подлинность этой страницы, заявив, что это – фейк и подобный спецвыпуск издание не готовило.

"Сегодня вышел субботний выпуск, следующий номер выйдет 5 мая. Никакого дополнительного спецвыпуска не было", – сказал Карасев.

22 апреля 2022 года МИД Молдовы вызвало посла России из-за заявления российского генерала о том, что одной из целей войны в Украине является "выход на Приднестровье".

25 апреля в здании так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе произошло несколько взрывов. По предварительным данным "МВД ПМР", выстрелы были произведены из РПГ. По информации ГУР, эти взрывы были провокацией ФСБ РФ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

26 апреля президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в оккупированном Тирасполе созвала Высший совет безопасности страны.

Несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье в Молдове.

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Наталия Медведева

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