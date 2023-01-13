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Фонд Притулы показал первое видео использования украинского дрона-разведчика Shark

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 22:17
Фонд Притулы показал первое видео использования украинского дрона-разведчика Shark - Фото
Фото: Ukrspecsystems

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал первое видео использования в боевых условиях украинского дрона-разведчика Shark.

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На видео беспилотник ведет разведку и поиск вражеских целей над временно оккупированным Донецком.

"Качество изображения и зум поражают, конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА", – сообщили в Фонде.

СПРАВКА. Shark – это украинский беспилотный авиакомплекс, оснащенный камерой с 30-кратным оптическим и дополнительным цифровым приближением, созданный уже в условиях полномасштабного вторжения России. Крейсерская скорость – 70-90 км/ч, максимальная – 150 км/ч. Взлетает с помощью катапульты, садится – с парашютом.

Shark может корректировать огонь, в том числе HIMARS.

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Вадим Ребрина
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дрон БПЛА сергей притула Shark
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