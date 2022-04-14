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Франция поддерживает нефтяное эмбарго и возвращает посла в Киев – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 23:27
Франция поддерживает нефтяное эмбарго и возвращает посла в Киев – Кулеба - Фото
Фото: depositphotos.com

Франция поддерживает на уровне Евросоюза эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогу телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.    

"Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее", – написал Кулеба. 

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По словам министра, Франция также решила вернуть своего посла в Киев. 

Посольство Франции в Украине переехало во Львов в первых числах марта после начала российского наступления на Киев. 

"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях", – цитирует французское BFMTV Жана-Ива Ле Дриана.   

Франция поддерживает нефтяное эмбарго и возвращает посла в Киев – Кулеба

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Роман Брыль
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