Франция поддерживает нефтяное эмбарго и возвращает посла в Киев – Кулеба
Франция поддерживает на уровне Евросоюза эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогу телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.
"Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее", – написал Кулеба.
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По словам министра, Франция также решила вернуть своего посла в Киев.
Посольство Франции в Украине переехало во Львов в первых числах марта после начала российского наступления на Киев.
"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях", – цитирует французское BFMTV Жана-Ива Ле Дриана.
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