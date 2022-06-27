G7 намерена привлечь $600 млрд для противодействия экспансии Китая

На саммите G7 лидеры стран Большой семерки пообещали привлечь $600 млрд частных и государственных средств в течение пяти лет для финансирования необходимой инфраструктуры в развивающихся странах и противодействия существующему многотриллионному проекту Китая "Один пояс, один путь". Об этом сообщает Reuters.

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Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 перезапустили программу "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций".

Байден заявил, что Соединенные Штаты в течение пяти лет мобилизуют $200 млрд в виде грантов, федеральных фондов и частных инвестиций для поддержки проектов в странах с низким и средним уровнем дохода, которые помогают бороться с изменением климата, а также улучшают глобальное здравоохранение, гендерное равенство и цифровую инфраструктуру.

"Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", – сказал Байден, добавив, что это позволит странам увидеть конкретные преимущества партнерства с демократиями.

Байден сказал, что дополнительные сотни миллиардов долларов могут поступить от многосторонних банков развития, финансовых институтов развития, суверенных фондов благосостояния и других.

Европа мобилизует 300 миллиардов евро на эту инициативу за тот же период, чтобы создать устойчивую альтернативу китайской схеме "Один пояс, один путь", которую председатель КНР Си Цзиньпин запустил в 2013 году, заявила собравшимся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О своих планах рассказали также лидеры Италии, Канады и Японии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не присутствовали, но их страны тоже участвуют.

Инвестиционная схема Китая включает в себя разработки и программы в более чем 100 странах, направленные на создание современной версии древнего торгового маршрута Шелкового пути из Азии в Европу.

Чиновники Белого дома заявили, что этот план не принес ощутимой пользы многим развивающимся странам.

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Наталия Медведева

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