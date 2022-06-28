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G7 о Кременчуге: Это военное преступление. Не успокоимся, пока Россия не прекратит войну

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 01:21
G7 о Кременчуге: Это военное преступление. Не успокоимся, пока Россия не прекратит войну - Фото
Последствия ракетного удара по ТЦ в Кременчуге (Фото: Телеграм Дмитрий Лунина

Лидеры стран G7 выступили с совместным заявлением в связи с ракетным ударом российских оккупантов по торговому центру Амстор в Кременчуге.

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В заявлении говорится: "Мы, лидеры G7, решительно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения".

Лидеры мировых демократий подчеркнули, что неизбирательные нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц являются военным преступлением.

"Президент России Путин и виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 заявили, что 27 июня подчеркнули свою непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, необоснованной войны, которая бушует уже 124 дня.

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – заявили лидеры стран Большой семерки.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 13 человек, 59 получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
Наталия Медведева
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военные преступления g7 кременчуг
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