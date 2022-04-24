Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Встретится с Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В понедельник, 25 апреля, Гутерриш приедет в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс отмечал, что Турция – это важное место проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также: В случае проведения псевдореферендума в Херсоне Украина выйдет из переговоров – Зеленский

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.