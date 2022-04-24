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Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Встретится с Эрдоганом

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 06:35
Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Встретится с Эрдоганом - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Об этом сообщает Reuters.

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В понедельник, 25  апреля, Гутерриш приедет в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс отмечал, что Турция – это важное место проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.

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Марк Сировой
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Антониу Гутерриш ООН переговоры реджеп эрдоган анкара генсек
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