Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Встретится с Эрдоганом
24.04.2022, 06:35
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину. Об этом сообщает Reuters.
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В понедельник, 25 апреля, Гутерриш приедет в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс отмечал, что Турция – это важное место проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.
- Украинская и российская делегация проводили переговоры в Стамбуле 29 марта.
- На следующей неделе Гуттериш поедет в Москву, а потом в Киев. Президент Владимир Зеленский считает ошибкой такой порядок визитов.
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