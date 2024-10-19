Генштаб: Количество новобранцев упало, одновременно проходят подготовку 20 000 человек

В Украине более 25 учебных объектов, каждый из которых имеет свою специфику. Василий Румак заявил о снижении мобилизации

Фото: LIGA.net

Сейчас в учебных центрах одновременно проходит подготовка около 20 000 новобранцев, тогда как несколько месяцев назад это количество было почти 35 000. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак, передает корреспондент LIGA.net.

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"Думаю, что это не тайна, несколько снизилась эта цифра, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, попадающего в учебные центры", – сказал он.

По словам Румака, в Украине более 25 учебных объектов, каждый из которых имеет свою специфику.

"Мы создали их так, чтобы почти каждый вид, род войск имел свой учебный центр, соответственно, там обучают для своих нужд военных специалистов. Это позволило органам военного управления влиять на содержание, качество подготовки военнослужащих", – заявил он.