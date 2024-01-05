Генштаб: Россия наступает на шести направлениях, жесточайшие бои в районе Авдеевки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районе Авдеевки

Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Под Бахмутом ВСУ отбили четыре штурма вблизи Клещеевки, Богдановки и Андреевки.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 32 атаки в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также отбито семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области неудачными были восемь штурмов врага около Работино и Вербового.

В Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, захватчики шесть раз безуспешно пытались отбить позиции.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления. Ракетчики поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения армии РФ, четыре единицы артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления.

3 января командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Спикер ВСУ Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

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