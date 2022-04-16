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Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе: под Изюмом стянули 22 БТГр армии РФ

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16.04.2022, 07:53
Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе: под Изюмом стянули 22 БТГр армии РФ - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Украинские военные за сутки отбили 10 российских атак на Донбассе, армия РФ пытается взять Попасную, Рубежное, Мариуполь, под Изюмом армия РФ стянула 22 батальонно-тактические группы. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили 10 атак: уничтожено три танка, один БТР, два автомобиля, три артсистемы и одну единицу спецтехники, еще один БТР захвачен.

В Генштабе не исключают активизации боев в направлении Изюма и Барвинково Харьковской области, целью РФ может быть выход в тыл подразделений ООС в районе Славянска.

Сейчас в районе Изюма находятся 22 БТГр врага (одна БТГр – от 600 до 1000 военных), пока они сконцентрированы на удержании позиций, параллельно разворачиваются дополнительные подразделения 35 общевойсковой армии РФ.

Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе: под Изюмом стянули 22 БТГр армии РФ

Непосредственно на Донбассе армия РФ бросает основные усилия на попытки взять Попасную и Рубежное, а также полностью установить контроль над Мариуполем.

На Северодонецком направлении враг усиливает огонь, чтобы нанести украинской армии потери, истощить ее и, возможно, подготовить наступательные действия. В направлении Попасной мотострелковые подразделения врага вместе с батальоном одной из ЧВК безуспешно пытаются продвинуться. В районе Торецка враг периодически обстреливает украинских военных, в районе Авдеевки – готовится к активизации боевых действий.

  • После поражения армии РФ на севере Украины ожидается ее наступление на востоке. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что пока оно продвигается медленно, ведь россияне пытаются не повторить "дебильный блицкриг".

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Марк Сировой
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