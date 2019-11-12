Геращенко заявил, что ОПГ представляют угрозу нацбезопасности

Организованные преступные группировки в Украине представляют угрозу национальной безопасности из-за прямых связей с российскими, которые, в свою очередь, сотрудничают спецслужбами страны-агрессора. Об этом в эфире Радио НВ заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он анонсировал подачу Министерством в парламент законопроекта об усилении борьбы с преступным сообществом. И рассказал, что в настоящее время в Украине находится более 50 так называемых "воров в законе".

"Точно известно, что наши преступные группировки и "воры в законе" имеют прямые связи с российскими преступными группировками и "ворами в законе", а те, в свою очередь, полностью "подмяты" специальными службами Российской Федерации. Поэтому мы считаем одним из направлений угроз национальной безопасности именно преступный мир в Украине", - заявил замглавы МВД.

Всех этих людей, пояснил Геращенко, МВД намерено "выдавливать" с территории Украины законными методами.

Ранее в полиции заявили о задержании членов группировки по подозрению в похищении людей.

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Годован Юрий

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