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Геращенко заявил, что ОПГ представляют угрозу нацбезопасности

12.11.2019, 22:33
Геращенко заявил, что ОПГ представляют угрозу нацбезопасности - Фото
Антон Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Организованные преступные группировки в Украине представляют угрозу национальной безопасности из-за прямых связей с российскими, которые, в свою очередь, сотрудничают спецслужбами страны-агрессора. Об этом в эфире Радио НВ заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он анонсировал подачу Министерством в парламент законопроекта об усилении борьбы с преступным сообществом. И рассказал, что в настоящее время в Украине находится более 50 так называемых "воров в законе".

"Точно известно, что наши преступные группировки и "воры в законе" имеют прямые связи с российскими преступными группировками и "ворами в законе", а те, в свою очередь, полностью "подмяты" специальными службами Российской Федерации. Поэтому мы считаем одним из направлений угроз национальной безопасности именно преступный мир в Украине", - заявил замглавы МВД.

Всех этих людей, пояснил Геращенко, МВД намерено "выдавливать" с территории Украины законными методами.

Смотрите видео: Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС

Годован Юрий
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мвд нацбезопасность преступные группировки анон геращенко
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