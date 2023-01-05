Германия может передать Украине БМП Marder – Süddeutsche Zeitung

В правительственных кругах в Германии заговорили о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, не исключено, что речь идет, в том числе, о поставках бронетранспортеров Marder.

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По данным издания, решение принято в тесном сотрудничестве с Францией и США. Пока неясно, сколько БМП будет поставлено и когда, пишет газета.

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

4 января по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция решила передать Украине легкие танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

Вадим Ребрина

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