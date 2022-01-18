Германия не открыла небо для британских самолетов с военной помощью для Украины: трек

Британские самолеты с военной помощью для Украины вынуждены были 17 января огибать территорию Германии и лететь длинным путем, так как ФРГ якобы не дала разрешение на их пролет. Об этом пишет UK Defence Journal.

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Вчера в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Великобритания направляет их Украине, чтобы повысить ее обороноспособность на фоне угрожающей концентрации войск со стороны России.

При этом, как отметили наблюдатели, британским самолетам пришлось лететь "окружным путем" в обход границ Германии.

Автор UK Defense Journal связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.

В декабре 2021 года министр обороны Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

Вскоре после этого глава МИД Германии Анналена Бербок высказала мнение, что "разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине". Кроме того, ФРГ собирается ужесточить условия для экспорта вооружений.

5 января 2022 года Бербок перед встречей с госсекретарем США Блинкеном заявила, что общий посыл европейцев и правительства США в плане агрессии России "понятен": ее действия будут иметь "четкую цену".

10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины.

17 и 18 января во время визитов в Киев и Москву Бербок намерена попытаться "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

Сергей Бережной

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