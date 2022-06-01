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Германия поставит Украине свое самое современное ПВО IRIS-T – Шольц

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01.06.2022, 11:46
Германия поставит Украине свое самое современное ПВО IRIS-T – Шольц - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны – IRIS-T. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

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"Правительство решило, что мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии, в виде IRIS-T", – заявил Шольц в Бундестаге.

Канцлер сказал, что ПВО поможет защитить от российских авианалетов "целый город", цитирует Tagesspiegel

Шольц не назвал конкретных сроков поставок и количества комплексов. Ранее Bild сообщал, что Украина заинтересована в поставке 10 комплексов, а полностью запустить систему смогут в ноябре.

Канцлер же добавил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 самых современных самоходных гаубиц, обучение украинских военных по обращению с ними завершится через несколько дней.

Он также заявил, что Германия постоянно поставляет Украине оружие с момента полномасштабного вторжения РФ, в частности 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8x8) c модифицированными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, потолок поражения – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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пво олаф шольц IRIS-T
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