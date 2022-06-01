Германия поставит Украине свое самое современное ПВО IRIS-T – Шольц
Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны – IRIS-T. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.
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"Правительство решило, что мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии, в виде IRIS-T", – заявил Шольц в Бундестаге.
Канцлер сказал, что ПВО поможет защитить от российских авианалетов "целый город", цитирует Tagesspiegel.
Шольц не назвал конкретных сроков поставок и количества комплексов. Ранее Bild сообщал, что Украина заинтересована в поставке 10 комплексов, а полностью запустить систему смогут в ноябре.
Канцлер же добавил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 самых современных самоходных гаубиц, обучение украинских военных по обращению с ними завершится через несколько дней.
Он также заявил, что Германия постоянно поставляет Украине оружие с момента полномасштабного вторжения РФ, в частности 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.
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