Глава Луганской ОГА хочет восстановить экономические связи с оккупированными территориями

По словам Гайдая, из-за экономической блокады временно оккупированных территорий область ежегодно теряет около 2 млрд гривень

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступает за восстановление экономических связей с временно оккупированными боевиками гибридной армии РФ территориями Донбасса. Об этом он заявил сегодня журналистам в Северодонецке, передают Донецкие новости.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", – сказал он.

Гайдай назвал экономическую блокаду "политическими спекуляциями".

"Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд гривень. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?" – сказал он.

Гайдай также считает, что блокада привела к "вымыванию" гривни с временно оккупированных территорий – и теперь там ходят рубли и доллары. А гривня, по его словам, "это тоже определенная привязка к Украине".

нятие ограничений на торговлю с оккупированными районами Донбасса возможно только после возвращения захваченных боевиками украинских активов. В июне 2019-го на тот момент глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял , что с

Читайте также в разделе Мнения: Снятие блокады ОРДЛО: интересы сторон и основания для отказа

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.