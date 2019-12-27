Глава Львовской ОГА. Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя Львовской областной государственной администрации. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян.
По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.
38-летний Козицкий - директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний Горизонты.
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