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Глава Львовской ОГА. Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого

Глава Львовской ОГА. Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого - Фото
Максим Козицкий (Фото: скриншот видео Первый Деловой Телеканал/Youtube)
27.12.2019, 22:10

Максим Козицкий - директор компании Эко-Оптима

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя Львовской областной государственной администрации. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян.

По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

38-летний Козицкий - директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний Горизонты.

  • Кандидатура Козицкого рассматривалась Зеленским еще летом, когда президент на своей странице в Facebook предложил подписчикам помочь ему с выбором из трех кандидатур.
  • В 2015 году Козицкий безуспешно баллотировался во Львовский областной совет от партии Самопомощь.
  • Вчера Зеленский уволил главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской - Игоря Бондаренко.

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Максим Козицкий Львовская ОГА
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