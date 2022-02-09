Глава МИД Словакии заболел COVID-19. Вчера он встречался с Зеленским
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, который вчера в Киеве встречался с президентом Владимиром Зеленским, сообщил о позитивном тесте на коронавирус. Об этом он написал в Facebook.
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"Сегодня только позитивные новости. Сначала Петра Влхова (словацкая олимпийская чемпионка-2022 в горнолыжном спорте, – ред.), потом голосование в парламенте (в поддержку оборонного соглашения с США, – ред.) и в-третьих, к сожалению, результат теста на ковид: позитив. Я бы мог обойтись без этого "позитивного" сообщения", – написал Корчок.
Согласно сообщению Офиса президента, 8 февраля Иван Корчок, а также министры иностранных дел Чехии и Австрии Ян Липавский и Александр Шалленберг в рамках визита в Украину встретились с Зеленским.
Также вчера иностранная делегация должна была встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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