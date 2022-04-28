Глава МИД Венгрии подтвердил: его страна будет платить России за газ по схеме Кремля – CNN
28.04.2022, 05:56
Петер Сийярто (Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)
Венгрия будет использовать схему платежей, созданную Москвой, для оплаты нефти и газа. Эту информацию подтвердил CNN министр иностранных дел Петер Сийярто.
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"85% наших поставок газа поступает из России, а 65% наших поставок нефти – из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", – сказал Сийярто журналисту CNN.
Сийярто заявил, что у Венгрии нет альтернативных источников или маршрутов, и это не позволит им отказаться от импорта российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.
- В конце марта Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила торговли российским газом с так называемыми недружественными странами. Они обязывают компании с Запада открыть рублевые счета в Газпромбанке и платить за газ через них.
- 27 апреля российский Газпром приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. В сообщении компании говорится, что это связано с "неоплатой в рублях".
- Польша и Болгария обвинили Россию в нарушении контрактов и заверили, что готовы к такому сценарию. Европейская комиссия пообещала, что ЕС даст скоординированный ответ на действия России.
- По данным Bloomberg, четыре европейские компании уже рассчитались за российский газ в рублях.
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