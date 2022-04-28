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Глава МИД Венгрии подтвердил: его страна будет платить России за газ по схеме Кремля – CNN

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 05:56
Глава МИД Венгрии подтвердил: его страна будет платить России за газ по схеме Кремля – CNN - Фото
Петер Сийярто (Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)

Венгрия будет использовать схему платежей, созданную Москвой, для оплаты нефти и газа. Эту информацию подтвердил CNN министр иностранных дел Петер Сийярто.

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"85% наших поставок газа поступает из России, а 65% наших поставок нефти – из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", – сказал Сийярто журналисту CNN.

Сийярто заявил, что у Венгрии нет альтернативных источников или маршрутов, и это не позволит им отказаться от импорта российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Наталия Медведева
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