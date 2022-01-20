Глава Минобороны Литвы: Время подготовки сил РФ к военным действиям сократилось до часов
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что на данный момент Россия может задействовать свои силы для военных действий в течение нескольких часов. Он допускает, что РФ активизирует военную агрессию против Украины, чтобы добиться "более благоприятных" для себя переговоров. Об этом глава Минобороны сказал в эфире LRT.
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Анушаускас заявил, что если в прошлом подготовка к атаке могла занимать месяц, то теперь это время сократилось до считанных часов. По словам министра, решение о применении вооруженных сил в России не нуждается в длительном согласовании.
"Россия будет давить по максимуму, использовать все средства. Я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", – сказал он.
По словам министра, за последние несколько лет возможности РФ по быстрой мобилизации войск возросли в несколько раз. При этом Анушаускас сейчас не видит процесса, который можно было бы назвать подготовкой к "стандартному нападению": "Такого на самом деле нет".
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