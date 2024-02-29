Глава Пентагона: Если Украина проиграет, с Россией будет воевать НАТО

Ллойд Остин заявил, что следующими, на кого нападет Россия, могут быть страны Балтии

Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Если Украина проиграет в войне с Россией, то с последней предстоит воевать странам НАТО. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

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"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – сказал он.

Шеф Пентагона подчеркнул, что страны Балтии "действительно обеспокоены, что могут стать следующими", поскольку "знают Путина и знают, на что он способен".

"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – добавил Остин.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс считает, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.

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