Глава Пентагона: Если Украина проиграет, с Россией будет воевать НАТО
Если Украина проиграет в войне с Россией, то с последней предстоит воевать странам НАТО. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.
"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – сказал он.
Шеф Пентагона подчеркнул, что страны Балтии "действительно обеспокоены, что могут стать следующими", поскольку "знают Путина и знают, на что он способен".
"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – добавил Остин.
- Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс считает, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.
Читайте также: Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО. Говорит: На сильных не нападают