UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава посольства США – комиссии по главе САП: Прекратите слушать коррумпированных особ

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 09:29
Глава посольства США – комиссии по главе САП: Прекратите слушать коррумпированных особ - Фото
Кристина Квин (скриншот видео Радіо Свобода)

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прекратить "слушать коррумпированных особ" и "довести дело до конца", утвердив победителя. Об этом она сказала в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прекратите слушать коррумпированные интересы, перестаньте слушать коррумпированных особ, которые пытаются остановить процесс, и просто доведите дело до конца", – сказала она.

По мнению Квин, избрание главы САП – это вопрос репутации государства. Журналист Савик Шустер уточнил: "Репутация президента Владимира Зеленского тоже на кону?". "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание", – ответила Квин.

Она подчеркнула, что реформы требуют много работы, так как "есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло". Это люди при власти или "люди с деньгами", которые могут повлиять на данный процесс, сказала Квин.

Она напомнила, что вопрос избрания главы САП Штаты подняли на наивысшем уровне с украинским правительством, и Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что сделает это. Однако комиссия отказывается сделать последний шаг, хотя весь процесс уже выполнен, нужно только собрать кворум и утвердить решение. 

Комиссия должна утвердить собственные оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя. Было уже три неудачных попытки – на заседаниях 21 и 24 декабря, а также 3 февраля.

По итогам конкурса, действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.

Читайте также: ЦПК: Офис генпрокурора начал повторную проверку "своего" кандидата на должность главы САП

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сап Кристина Квин реформа Посольство США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 