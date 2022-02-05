Глава посольства США – комиссии по главе САП: Прекратите слушать коррумпированных особ

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прекратить "слушать коррумпированных особ" и "довести дело до конца", утвердив победителя. Об этом она сказала в эфире телеканала Украина 24.

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"Прекратите слушать коррумпированные интересы, перестаньте слушать коррумпированных особ, которые пытаются остановить процесс, и просто доведите дело до конца", – сказала она.

По мнению Квин, избрание главы САП – это вопрос репутации государства. Журналист Савик Шустер уточнил: "Репутация президента Владимира Зеленского тоже на кону?". "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание", – ответила Квин.

Она подчеркнула, что реформы требуют много работы, так как "есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло". Это люди при власти или "люди с деньгами", которые могут повлиять на данный процесс, сказала Квин.

Она напомнила, что вопрос избрания главы САП Штаты подняли на наивысшем уровне с украинским правительством, и Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что сделает это. Однако комиссия отказывается сделать последний шаг, хотя весь процесс уже выполнен, нужно только собрать кворум и утвердить решение.

Комиссия должна утвердить собственные оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя. Было уже три неудачных попытки – на заседаниях 21 и 24 декабря, а также 3 февраля.

По итогам конкурса, действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.

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Оксана Житнюк

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