Глава посольства США – комиссии по главе САП: Прекратите слушать коррумпированных особ
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прекратить "слушать коррумпированных особ" и "довести дело до конца", утвердив победителя. Об этом она сказала в эфире телеканала Украина 24.
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"Прекратите слушать коррумпированные интересы, перестаньте слушать коррумпированных особ, которые пытаются остановить процесс, и просто доведите дело до конца", – сказала она.
По мнению Квин, избрание главы САП – это вопрос репутации государства. Журналист Савик Шустер уточнил: "Репутация президента Владимира Зеленского тоже на кону?". "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание", – ответила Квин.
Она подчеркнула, что реформы требуют много работы, так как "есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло". Это люди при власти или "люди с деньгами", которые могут повлиять на данный процесс, сказала Квин.
Она напомнила, что вопрос избрания главы САП Штаты подняли на наивысшем уровне с украинским правительством, и Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что сделает это. Однако комиссия отказывается сделать последний шаг, хотя весь процесс уже выполнен, нужно только собрать кворум и утвердить решение.
Комиссия должна утвердить собственные оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя. Было уже три неудачных попытки – на заседаниях 21 и 24 декабря, а также 3 февраля.
По итогам конкурса, действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП. Это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом и меморандуме Украины с МВФ.
- 21 декабря комиссия посчитала результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако провластная часть комиссии дважды отказалась утверждать результаты конкурса.
- Послы G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП. Посольство США заявило, что победитель известен, и призвало его утвердить.
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