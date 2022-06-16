Глава Румынии в Ирпене: Нет слов. Нужно привлечь к ответственности российских преступников

Румыния полностью поддерживает уголовное преследование российских оккупантов, причастных к разрушениям и другим военным преступлениям в Украине. Об этом, посетив частично разрушенный боевыми действиями на подступах к Киеву город Ирпень, заявил в Twitter президент страны Клаус Йоханнис.

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Он сообщил, что у него "нет слов, чтобы описать ту невообразимую человеческую трагедию и ужасные разрушения", которые он увидел в Ирпене.

"Я вновь настоятельно призываю привлечь к ответственности через международное уголовное правосудие всех российских преступников. Румыния это полностью поддерживает", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко

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