Глава Румынии в Ирпене: Нет слов. Нужно привлечь к ответственности российских преступников
16.06.2022, 13:35
Клаус Йоханнис в центре (фото - его Twitter)
Румыния полностью поддерживает уголовное преследование российских оккупантов, причастных к разрушениям и другим военным преступлениям в Украине. Об этом, посетив частично разрушенный боевыми действиями на подступах к Киеву город Ирпень, заявил в Twitter президент страны Клаус Йоханнис.
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Он сообщил, что у него "нет слов, чтобы описать ту невообразимую человеческую трагедию и ужасные разрушения", которые он увидел в Ирпене.
"Я вновь настоятельно призываю привлечь к ответственности через международное уголовное правосудие всех российских преступников. Румыния это полностью поддерживает", – подчеркнул он.
- Французский лидер Макрон увидел Ирпень и заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности".
- Reuters пишет, что Макрон, канцлер ФРГ Шольц и премьер Италии Драги "хотят" нивелировать критику в свой адрес визитом в Киев.
- На Банковой назвали темы переговоров Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом.
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