Главный раввин Украины: Весь мир объединилися против того, что творит Россия (видео)

Сегодня весь мир объединился против того, что творит Россия. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.

"Евреев они идут "спасать", или русских – да русские, которые живут здесь, они все за Украину! Это все пропаганда, это все страшные вещи, за это им придется отвечать", – заявил Асман.

При этом он сравнил режим Путина с режимом Гитлера. "Мне так кажется, что они сейчас начнут понимать. Вы знаете, главное, чтобы не было поздно. Когда немцы после чудовищной войны и разрушений которые они сделали, ужасов, убийств, они потом прозрели и до сих пор они их мучает совесть, они пытаются очиститься. И конечно, не понимают, как же их смогли так обмануть", – отметил главный раввин Украины.

Он напомнил, что "каждый человек ответственный за то, что его дают зомбировать".

"Уже во времена Сталина, когда убивали миллионы людей ни в чем не повинных, другие сидели и скандировали: смерть шпионам каким-то! Потом их расстреливали, потом тех расстреливали… Один раз уже такое было, и один раз уже обожглись. Когда второй раз ничего не выучили, начинают того же убийцу Сталина, страшного убийцу, героизировать, как раз вчера или позавчера отмечали его смерть – это уже не шутки. Люди должны учиться на ошибках, когда второй раз не учатся… Мне даже жалко. Не то, что жалко, а бог этого не простит", – сказал Асман.

"Я только что общался с Харьковом, там центра нет, там разбомбили центр просто. Они бомбили мирных жителей", – добавил раввин.

Он подчеркнул, что угрозы, которые прозвучали от России о возможности применения ядерного оружия – "это что такое, это нормально?!".

"Весь мир объединился сегодня, весь прогрессивный цивилизованный мир объединился против того, что они творят", – отметил Асман.

Петр Шуклинов

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