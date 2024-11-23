Ряд СМИ утверждает, что украинские военные ударили по Курской области ракетой Storm Shadow

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

В результате украинского удара якобы ракетами Storm Shadow по Марьино в Курской области могли погибнуть 500 солдат Северной Кореи и генерал-лейтенант Валерий Солодчук. Об этом сообщает Global Defense Corp со ссылкой на "многочисленные источники".

Согласно полученной информации, Вооруженные Силы Украины 20 ноября могли поразить подземный объект на территории России. По информации военного портала Defense Express, удар пришелся по санаторию Управления делами президента РФ.

Военный портал также ссылается на информацию Telegram-канала "Досье Шпиона" о жертвах. Согласно этим данным, в результате атаки могли погибнуть 18 российских военных, в том числе Солодчук, и 500 северокорейских солдат. Еще 33 оккупанта были ранены.

Валерий Солодчук (Фото: российские ресурсы)

Также по информации этого Telegram-канала, который, как утверждает Defense Express, обладает инсайдерскими данными, среди раненых числятся трое военных из КНДР (двое мужчин с тяжелыми ранениями, женщина-медик — с легкими).

21 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных западных официальных лиц сообщило, что в Курской области был ранен "высокопоставленный северокорейский генерал".

Об ударе по Курской области 20 ноября сообщили Силы беспилотных систем в своем Telegram-канале. Утверждалось, что был поражен командный пункт россиян в районе Марьино.

413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако информация требует официального подтверждения.