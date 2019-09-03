Гончарук о кадровой политике Кабмина: У меня есть право вето

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министры должны сами подбирать себе команду и нести за нее ответственность, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Каждый министр сам подбирает себе команду. У меня есть право вето на человека, если я считаю, что человек не должен быть частью нашей команды, я об этом честно говорю министру, и мы снимаем этот вопрос. Мы про это договорились. Такая же договоренность у меня есть с президентом", - рассказал премьер о кадровой политике в правительстве.

Гончарук подчеркнул, что "по большей части самостоятельно" формирует кадровую политику, но консультируется с президентом Владимиром Зеленским. "Пока мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится", - заявил премьер-министр.

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