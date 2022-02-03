Госдеп подтвердил подлинность опубликованного El Pais ответа США на ультиматум России

Государственный департамент США подтвердил подлинность опубликованного в издании El Pais ответа Вашингтона на ультиматум России. Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными", – заявил Прайс в ответ на вопрос о подлинности обнародованных El Pais документов.

США не хотели делать свой ответ публичным, однако не исключали – Россия может обнародовать его самовольно.

"Мы не обнародовали эти документы, но теперь, когда они обнародованы, мы можем подтвердить то, что всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытых, конструктивных и серьезных дипломатических переговорах", – сказал пресс-секретарь Госдепа.

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Наталия Медведева

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