Госдеп подтвердил подлинность опубликованного El Pais ответа США на ультиматум России
Государственный департамент США подтвердил подлинность опубликованного в издании El Pais ответа Вашингтона на ультиматум России. Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.
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"Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными", – заявил Прайс в ответ на вопрос о подлинности обнародованных El Pais документов.
США не хотели делать свой ответ публичным, однако не исключали – Россия может обнародовать его самовольно.
"Мы не обнародовали эти документы, но теперь, когда они обнародованы, мы можем подтвердить то, что всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытых, конструктивных и серьезных дипломатических переговорах", – сказал пресс-секретарь Госдепа.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
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