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Госдеп подтвердил подлинность опубликованного El Pais ответа США на ультиматум России

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 00:09
Госдеп подтвердил подлинность опубликованного El Pais ответа США на ультиматум России - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Государственный департамент США подтвердил подлинность опубликованного в издании El Pais ответа Вашингтона на ультиматум России. Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными", – заявил Прайс в ответ на вопрос о подлинности обнародованных El Pais документов.
США не хотели делать свой ответ публичным, однако не исключали – Россия может обнародовать его самовольно.

"Мы не обнародовали эти документы, но теперь, когда они обнародованы, мы можем подтвердить то, что всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытых, конструктивных и серьезных дипломатических переговорах", – сказал пресс-секретарь Госдепа.

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Наталия Медведева
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