Госдеп запретил послу в ЕС давать показания по импичменту Трампа

Гордон Сондленд (фото - ЕРА)

Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC.

Его адвокат Роберт Лускин заявил, что посол ранее добровольно согласился ответить сегодня на вопросы представителей комитетов и специально прилетел для этого из Брюсселя в Вашингтон.

"Как посол США в ЕС и сотрудник Государственного департамента, посол Сондленд обязан следовать указаниям Департамента", - сказал адвокат, добавив, что Сондленд "глубоко разочарован тем, что он не сможет дать показания сегодня".

"Он готов дать показания в кратчайшие сроки, когда ему позволят это", - сказал Лускин.

Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Байдена, возможно, связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.

Недавно опубликовали расшифровку фрагментов смс-общения между временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, из которой следует, что у Тейлора были подозрения, что Трамп может использовать заморозку военной помощи Украине как рычаг, чтобы Киев пообещал расследование против Байдена.