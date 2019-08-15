ГПУ: Задержание Гримчака не касается дела о нападении на Чорновол

Юрий Гримчак Фото: LIGA.net
При этом пресс-секретарь Генпрокуратуры сказал, что не знает, имеет ли Гримчак какое-либо отношение к делу о нападении на Чорновол
В Генпрокуратуре опровергают информацию о том, что замглавы МинВОТ Юрий Гримчак был задержан в рамках открытого в 2014 году уголовного производства о нападении на Татьяну Чорновол в декабре 2013 года. Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
На вопрос, действительно ли Гримчак задержан в рамках расследования нападения на Чорновол, он ответил: "Нет, нет, вчера задержали в рамках производства по статье 190, часть 4 (Мошенничество, - ред.)".
При этом Лысенко сказал, что он не знает, имеет ли Гримчак какое-либо отношение к делу о нападении на Чорновол. "Я не знаю, имеет он или нет, вчера его задержали по 190 статье", - сказал представитель ГПУ.
- Сегодня НАБУ и СБУ сообщили, что Гримчак задержан после получения неправомерной выгоды в сумме 480 тыс долл.
- В НАБУ пояснили, что Гримчак якобы пообещал за эти деньги одной из частных компаний посодействовать ей в получении разрешения на строительство в Киеве на участке, который относится к памятникам культурного наследия, а также в получении судебного решения по делу о взыскании долга с другого частного предприятия в ее пользу.
- При этом адвокат Гримчака заявила, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ на самом деле ненастоящие.
- Также она сообщила, что дело против Гримчака открыли 4 февраля 2014 года. В нем объединены факт нападения на Чорновол в 2013 г и факт совершения чиновниками МинВОТ "умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах".