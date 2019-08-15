ГПУ: Задержание Гримчака не касается дела о нападении на Чорновол

Юрий Гримчак Фото: LIGA.net

В Генпрокуратуре опровергают информацию о том, что замглавы МинВОТ Юрий Гримчак был задержан в рамках открытого в 2014 году уголовного производства о нападении на Татьяну Чорновол в декабре 2013 года. Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

На вопрос, действительно ли Гримчак задержан в рамках расследования нападения на Чорновол, он ответил: "Нет, нет, вчера задержали в рамках производства по статье 190, часть 4 (Мошенничество, - ред.)".

При этом Лысенко сказал, что он не знает, имеет ли Гримчак какое-либо отношение к делу о нападении на Чорновол. "Я не знаю, имеет он или нет, вчера его задержали по 190 статье", - сказал представитель ГПУ.