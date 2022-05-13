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Граничающая с РФ Финляндия хочет в НАТО из-за "резких изменений" в среде безопасности"

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 06:41
Граничающая с РФ Финляндия хочет в НАТО из-за
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

То, что Финляндия поддерживает вступление в НАТО – результат "очень резких изменений" в среде безопасности после российского вторжения в Украину, заявил представитель страны в альянсе Клаус Корхонен в комментарии CNN.

Пока прямых военных угроз против Финляндии со стороны РФ не наблюдается, сказал Корхонен. Добавил, что они не видят никакой "нерегулярной деятельности".

Но нация действительно ожидает потенциальных киберпреследований или дезинформационных кампаний со стороны России, которые для них не будут ничем новым, добавил он.

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Корхонен уверяет, что его страна имеет сильную национальную оборону, а членство в НАТО сделает защиту "еще эффективнее".

Издание напоминает, что страна имеет около 1 300 километров границы с РФ.

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Катерина Амеліна
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