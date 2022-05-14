Группировка "Восток" отбила девять атак оккупантов, бои продолжаются

В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили девять атак, продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Украинские защитники уничтожили:

личный состав – до 80;

танки – 3;

БТР – 2;

артиллерия – 1;

минометы – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили сегодня 12 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

5 артиллерийских систем;

9 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

По данным Пентагона, в Украине сейчас воюют примерно 105 российских батальонно-тактических групп (одна БТГр – 600-1000 военных), РФ увеличивает число войск на Донбассе.







Вадим Ребрина

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