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Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем Рамштайне – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 17:56
Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем Рамштайне – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем заседании формата Рамштайн, в котором участвует Украина и страны, оказывающие ей военную помощь. О новых участниках сообщил во вступительной речи на открытии заседания глава Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, в сегодняшнем заседании Рамштайна участвуют министры обороны и начальники штабов из более чем 45 стран, а также представители НАТО и Евросоюза.

"И позвольте мне тепло приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединяются к сегодняшнему заседанию контактной группы", – сказал Остин.

Во вступительной речи он также призвал партнеров не медлить и не ослаблять военной поддержки Украины, ведь ставки очень высоки – система безопасности Европы и миропорядок, основанный на правилах.

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Марк Сировой
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зброя Грузия Молдова эквадор рамштайн Ллойд Остин
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