Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем Рамштайне – глава Пентагона
Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем заседании формата Рамштайн, в котором участвует Украина и страны, оказывающие ей военную помощь. О новых участниках сообщил во вступительной речи на открытии заседания глава Пентагона Ллойд Остин.
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По его словам, в сегодняшнем заседании Рамштайна участвуют министры обороны и начальники штабов из более чем 45 стран, а также представители НАТО и Евросоюза.
"И позвольте мне тепло приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединяются к сегодняшнему заседанию контактной группы", – сказал Остин.
Во вступительной речи он также призвал партнеров не медлить и не ослаблять военной поддержки Украины, ведь ставки очень высоки – система безопасности Европы и миропорядок, основанный на правилах.
- Сегодня состоится третья встреча в формате Рамштайн более 40 стран, которые помогают Украине в войне с Россией. Накануне встречи на Банковой заявили, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и другое оружие.
- На днях украинские и грузинские официальные лица публично поспорили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна заслужила получить статус кандидата в ЕС раньше Украины. Такую позицию раскритиковал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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