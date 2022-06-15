Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем Рамштайне – глава Пентагона

Грузия, Молдова и Эквадор участвуют в третьем заседании формата Рамштайн, в котором участвует Украина и страны, оказывающие ей военную помощь. О новых участниках сообщил во вступительной речи на открытии заседания глава Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, в сегодняшнем заседании Рамштайна участвуют министры обороны и начальники штабов из более чем 45 стран, а также представители НАТО и Евросоюза.

"И позвольте мне тепло приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединяются к сегодняшнему заседанию контактной группы", – сказал Остин.

Во вступительной речи он также призвал партнеров не медлить и не ослаблять военной поддержки Украины, ведь ставки очень высоки – система безопасности Европы и миропорядок, основанный на правилах.

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Марк Сировой

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