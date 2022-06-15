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Harpoon и снаряды. США объявят о новом пакете помощи Украине на $1 млрд – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 18:19
Harpoon и снаряды. США объявят о новом пакете помощи Украине на $1 млрд – Reuters - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Ожидается, что в эту среду США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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По словам источников, в новый пакет должны войти противокорабельные ракетные системы (в частности, Harpoon), а также дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасные детали для оружия.

Общая сумма помощи должна составить около $1 млрд. Пакеты могут бы разделены на две части: первая – поставки избыточных запасов США, вторая – оружие, закупку которого финансируют в рамках санкционированной конгрессом инициативы содействия безопасности Украины.

Официальное объявление о пакете помощи источники Reuters ожидают в среду, 15 июня.

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Марк Сировой
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США оружие РСЗО артиллерия ракеты военная помощь М777 гарпун harpoon
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