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"Хоть к Марсу". Подоляк ответил на мечты оккупантов присоединить Херсонскую область к РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 15:30
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на намерение "гауляйтеров" Херсонской области просить российского диктатора Владимира Путина присоединить украинский регион к России. Подоляк заявил, что они могут проситься о присоединении хоть к Марсу, а ВСУ освободят Херсон.

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Сегодня пропагандистский российский ресурс РИА Новости процитировал коллаборанта Кирилла Стремоусова, который заявил, что оккупанты обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав РФ, и "никаких ХНР и референдумов не будет".

Спикер Кремля Дмитрий Песков в своем комментарии сказал, что "определять свою судьбу должны жители Херсонской области". Песков считает, что незаконную аннексию нужно проводить по примеру оккупации украинского Крыма: "Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".

Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон вне зависимости от того, о чем оккупанты будут просить Путина.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – заявил советник главы ОП.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.
  • По данным разведки США, Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области примерно в середине мая и создать аналогичную "народную республику" в Херсоне.

Читайте также: "ФСБ хочет заставить нас любить Россию. А мы ждем ВСУ". Как Херсон выживает под оккупацией

Оксана Житнюк
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