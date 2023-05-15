Игнат об упавших бортах ВВС РФ в Брянской области: Это были те летчики, что бомбили Сирию

Российские пилоты упавших 13 мая в Брянской области воздушных боевых машин были "одними из лучших" в армии страны-агрессора, и именно они убивали людей в сирийской кампании РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Полковник подтвердил, что 13 мая 2023 года упали два военных самолета и три вертолета.

"Третий вертолет исчез тоже по непонятным причинам. Это не очень признается в РФ, чтобы еще чернее тот день не стал для самих россиян", – сказал Игнат.

Спикер ВС отметил, что в настоящее время российская пропаганда рассматривает разные варианты: от партизан до украинских истребителей и работы собственной противовоздушной обороны.

"Там истерика. Мы за ними наблюдаем и это нас очень радует. Было 2 самолета и 3 вертолета. Третий вертолет таки упал, может сам, а может кто-то помог", – проинформировал полковник.

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Как отметил Игнат, уже можно говорить о том, что "сбитые экипажи, которых направили убивать украинцев, были те же, что убивали людей в Сирии".

"При чем они были одними из лучших. Некоторые из них уже не будут летать, некоторые в плену, некоторые выбыли из строя навсегда", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Также полковник добавил, что РФ ежегодно может выпускать 100–150 пилотов, но уточнил, что их качество будет "значительно хуже".

В Telegram-канале OSINT Georgia обнародовали некролог одного из российских летчиков, по имени Савченко Максим Васильевич, пилота вертолета Ми-8. Он был уроженцем Краснодара и числился в составе 15 бригады армейской авиации 6 армии военно-воздушных сил/ПВО на аэродроме города Остров Псковской области РФ борттехником-инструктором.

13 мая 2023 года на территории Брянской области разбились несколько самолетов и вертолетов российской армии. Ни Генеральный штаб ВСУ, ни командование Воздушных сил в утренних сводках не сообщили, что к этому причастны украинские войска.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атакует территорию России и не заинтересована в этом.

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