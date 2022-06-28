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"Иллюзия превосходства". Арестович объяснил, зачем режим Путина обстрелял ТЦ в Кременчуге

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 03:31
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Эскалация ракетных обстрелов российскими оккупантами мирных городов Украины вызвана тем, что режим Путина пытается создать иллюзию своего превосходства. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.

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Арестович назвал "ракетным террором" атаки российских оккупантов на Кременчуг, Харьков, Киев, Николаев и другие города и населенные пункты Украины.

"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения", – сказал Арестович, добавив, что отклонение ракет типа Х-22, которыми стреляет Россия по украинским мирным городам, составляет 600 метров, а это значит, что ни по каким точным целям в центре города бить невозможно.

"Мы можем констатировать такую растянутую ракетную "Бучу". Война вступила в новую фазу, фазу ракетного террора", – заявил советник главы ОП.

Арестович выделил несколько причин эскалации ракетного террора со стороны оккупантов.

Во-первых, по мнению советника главы ОП, это реакция России на то, что она считает "ужесточением позиции Запада" – усиление помощи Украине и введение дополнительных санкций против РФ.

Кроме того, отметил Арестович, за последние несколько недель принципиально изменились содержание и перспективы войны.

Он напомнил эпизод, как лидеры G7, отбросив дипломатию, высмеяли путинский образ мачо. Это значит, по мнению советника, что они Путина "унизили, сожгли мосты и будут его добивать".

Третья причина эскалации ракетных обстрелов со стороны РФ состоит в том, что ВСУ начали работать очень точно: уничтожают российские штабы и склады боеприпасов – удары, сильно мешающие оккупантам наступать.

По мнению Арестовича, такая "демонстрация силы" оккупантов, их попытка создать иллюзию тотального военного превосходства не может длиться долго, потому что у них мало ресурсов для этого, в частности, ограничены запасов ракет. 

Советник главы ОП уверен, что ракетный террор, удары по Киеву, где находится 50 посольств и множество иностранных журналистов – ускоряет принятие Западом решений в поддержку Украины и против России.

"Они идиоты – пытались нас напугать, но вызвали абсолютно обратный эффект", – сказал Арестович. 

  • Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева. 
  • 27 июня российские ракеты ударили по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По состоянию на 01:00 28 июня было известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – госпитализированы. Поступило уже более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных.
Наталия Медведева
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ракетный удар Алексей Арестович
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