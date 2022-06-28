"Иллюзия превосходства". Арестович объяснил, зачем режим Путина обстрелял ТЦ в Кременчуге

Эскалация ракетных обстрелов российскими оккупантами мирных городов Украины вызвана тем, что режим Путина пытается создать иллюзию своего превосходства. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.

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Арестович назвал "ракетным террором" атаки российских оккупантов на Кременчуг, Харьков, Киев, Николаев и другие города и населенные пункты Украины.

"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения", – сказал Арестович, добавив, что отклонение ракет типа Х-22, которыми стреляет Россия по украинским мирным городам, составляет 600 метров, а это значит, что ни по каким точным целям в центре города бить невозможно.

"Мы можем констатировать такую растянутую ракетную "Бучу". Война вступила в новую фазу, фазу ракетного террора", – заявил советник главы ОП.

Арестович выделил несколько причин эскалации ракетного террора со стороны оккупантов.

Во-первых, по мнению советника главы ОП, это реакция России на то, что она считает "ужесточением позиции Запада" – усиление помощи Украине и введение дополнительных санкций против РФ.

Кроме того, отметил Арестович, за последние несколько недель принципиально изменились содержание и перспективы войны.

Он напомнил эпизод, как лидеры G7, отбросив дипломатию, высмеяли путинский образ мачо. Это значит, по мнению советника, что они Путина "унизили, сожгли мосты и будут его добивать".

Третья причина эскалации ракетных обстрелов со стороны РФ состоит в том, что ВСУ начали работать очень точно: уничтожают российские штабы и склады боеприпасов – удары, сильно мешающие оккупантам наступать.

По мнению Арестовича, такая "демонстрация силы" оккупантов, их попытка создать иллюзию тотального военного превосходства не может длиться долго, потому что у них мало ресурсов для этого, в частности, ограничены запасов ракет.

Советник главы ОП уверен, что ракетный террор, удары по Киеву, где находится 50 посольств и множество иностранных журналистов – ускоряет принятие Западом решений в поддержку Украины и против России.

"Они идиоты – пытались нас напугать, но вызвали абсолютно обратный эффект", – сказал Арестович.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.

27 июня российские ракеты ударили по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По состоянию на 01:00 28 июня было известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – госпитализированы. Поступило уже более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных.

Наталия Медведева

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