Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото
Украинские военнослужащие начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Вооруженным Силам Украины передала Великобритания. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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Применять в бою современные противотанковые гранатометы обучаются военнослужащие 169-го учебного центра "Десна".
В настоящее время проходит ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.
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В Сухопутных войсках отмечают, что такие противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки. В конце января украинские военнослужащие отрабатывали на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" тактические действия при поражении противника из NLAW.
28 января военнослужащие проводили практические пуски из ПТРК:
- Великобритания передала Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружали британские самолеты. По данным журналиста Юрия Бутусова, Британия передала Украине лучшие противотанковые гранатометы NLAW для боев в городе.
- Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что на фоне угрозы российского вторжения Великобритания может начать поставки Украине еще большего количества оружия.
- С 25 января британские армейские инструкторы начали обучать украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW.
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