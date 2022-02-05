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Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 11:24
Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото - Фото
Учения, NLAW (Фото - Сухопутные войска ВСУ, Facebook)

Украинские военнослужащие начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Вооруженным Силам Украины передала Великобритания. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Применять в бою современные противотанковые гранатометы обучаются военнослужащие 169-го учебного центра "Десна".

В настоящее время проходит ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото

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Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото

В Сухопутных войсках отмечают, что такие противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки. В конце января украинские военнослужащие отрабатывали на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" тактические действия при поражении противника из NLAW.

28 января военнослужащие проводили практические пуски из ПТРК:


Интенсивная подготовка. ВСУ осваивают британские противотанковые комплексы NLAW – фото

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Оксана Житнюк
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NLAW ВСУ учения армия вооружение
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