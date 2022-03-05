Интернациональный легион. Запущен сайт для иностранцев, готовых воевать против Путина
Начал работать сайт с информацией для иностранных граждан, которые хотят присоединиться к Вооруженным Силам Украины для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис президента.
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Уточняется, что иностранцы, которые хотят помочь Украине выбить оккупантов со своей земли, могут найти на сайте подробную пошаговую инструкцию.
Для вступления в интернациональный легион нужно обратиться в посольство Украины в своей стране. Сотрудники дипломатического ведомства проконсультируют по поводу документов, которые необходимо собрать. Также дипломаты предоставят информацию об одежде, оборудовании и прочем.
Впоследствии иностранцы, готовые присоединиться к ВСУ, должны пройти собеседование в посольстве у атташе по вопросам обороны, оформить визу с консулом.
Затем соискатели подают заявку о намерении служить в рядах ВСУ по контракту. Им выдают все необходимые документы и помогают с переездом в Украину.
С собой иностранным военнослужащим рекомендуют взять комплект одежды, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.
В Украине бойцы подписывают контракт и становятся военнослужащими иностранного легиона, которые вместе с украинскими солдатами будут противостоять российским оккупантам в украинских городах и селах.
- 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Международного легиона теробороны. К нему могут присоединиться иностранные добровольцы, желающие вместе с украинцами сражаться с нападением России.
- Для записи в легион иностранцы должны обратиться в диппредставительства Украины в своей стране. Для добровольцев сделали временный безвиз.
- Украина уже встречает первых иностранных добровольцев, которые едут, чтобы присоединиться к Иностранному легиону теробороны для борьбы с российской агрессией.
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