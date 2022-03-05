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Интернациональный легион. Запущен сайт для иностранцев, готовых воевать против Путина

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 13:17
Интернациональный легион. Запущен сайт для иностранцев, готовых воевать против Путина - Фото
Иллюстративное фото: Mr Dominic King, RAF

Начал работать сайт с информацией для иностранных граждан, которые хотят присоединиться к Вооруженным Силам Украины для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис президента.

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Уточняется, что иностранцы, которые хотят помочь Украине выбить оккупантов со своей земли, могут найти на сайте подробную пошаговую инструкцию.

Для вступления в интернациональный легион нужно обратиться в посольство Украины в своей стране. Сотрудники дипломатического ведомства проконсультируют по поводу документов, которые необходимо собрать. Также дипломаты предоставят информацию об одежде, оборудовании и прочем.

Впоследствии иностранцы, готовые присоединиться к ВСУ, должны пройти собеседование в посольстве у атташе по вопросам обороны, оформить визу с консулом.

Затем соискатели подают заявку о намерении служить в рядах ВСУ по контракту. Им выдают все необходимые документы и помогают с переездом в Украину.

С собой иностранным военнослужащим рекомендуют взять комплект одежды, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

В Украине бойцы подписывают контракт и становятся военнослужащими иностранного легиона, которые вместе с украинскими солдатами будут противостоять российским оккупантам в украинских городах и селах.

Читайте также: Украинцы из французского иностранного легиона смогут защищать Родину – СНБО

Яна Катасонова
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