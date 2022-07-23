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ISW: российские войска безуспешно пытались продвинуться возле Донецка

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 05:08
ISW: российские войска безуспешно пытались продвинуться возле Донецка - Фото
Фото: EPA

Вашингтонский Институт исследования войны (ISW) в своем ежедневном отчете о российско-украинской войне обратил внимание на попытку России провести атаку на северо-западной окраине Донецка.

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"Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили попытку России продвинуться с Веселого на Водяное, примерно в 10 км северо-западнее западной окраины города Донецк. Российские войска продолжали обстрелы украинских позиций на линии столкновения Авдеевка – Донецк и в направлении границы Запорожской области", – отметили аналитики ISW.

ISW: российские войска безуспешно пытались продвинуться возле Донецка

Продолжаются наземные атаки в направлении Бахмута, а также к югу от города.

В ISW также сообщили, что российский ставленник в Донецкой области Денис Пушилин подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем оккупационной администрации Харьковской области Виталием Ганчевым.

Эксперты института считают, что это подтверждает намерение Кремля аннексировать Харьковскую область. При этом они подчеркивают, что вероятность захвата российской армией значительной части Харьковской области остается невысокой.

  • Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 22 июля сообщил, что за день на фронте были отбиты несколько штурмов врага: на Краматорском направлении – в сторону Верхнекаменского и Ивано-Даревки, на Бахмутском – в сторону Покровского. Также была отражена очередная попытка России завладеть территорией Углегорской ТЭС.
Андрей Водяный
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Донецкая область война Донецк
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