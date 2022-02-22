Из Донецка в направлении линии соприкосновения выехала колонна военной техники — РС
Проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии" со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщает, что из Донецка в северо-западном направлении к линии соприкосновения направляется большая колонна танков и бронетехники.
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Как сообщили несколько очевидцев около 23:00, колонна прошла около часа назад прямо по центру города, улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба за восемь лет.
"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города.
"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – сообщила другая жительница города.
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