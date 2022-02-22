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Из Донецка в направлении линии соприкосновения выехала колонна военной техники — РС

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 00:34
Из Донецка в направлении линии соприкосновения выехала колонна военной техники — РС - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии" со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщает, что из Донецка в северо-западном направлении к линии соприкосновения направляется большая колонна танков и бронетехники.

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Как сообщили несколько очевидцев около 23:00, колонна прошла около часа назад прямо по центру города, улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба за восемь лет.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города.

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – сообщила другая жительница города.

После подписания Владимиром Путиным указа о признании оккупированных территорий "независимыми" в центре Донецка устроили салют. Там собралось небольшое количество людей и выступает российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая агрессию РФ против Украины.

  • 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
  • Сегодня Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня же он подписал соответствующие указы.
  • В указах Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". 
Вадим Ребрина
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Донбасс ордло Донецк
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