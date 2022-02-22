Из Донецка в направлении линии соприкосновения выехала колонна военной техники — РС

Проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии" со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщает, что из Донецка в северо-западном направлении к линии соприкосновения направляется большая колонна танков и бронетехники.

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Как сообщили несколько очевидцев около 23:00, колонна прошла около часа назад прямо по центру города, улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба за восемь лет.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города.

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала", – сообщила другая жительница города.

После подписания Владимиром Путиным указа о признании оккупированных территорий "независимыми" в центре Донецка устроили салют. Там собралось небольшое количество людей и выступает российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая агрессию РФ против Украины.

21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.

Сегодня Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня же он подписал соответствующие указы.

В указах Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".

Вадим Ребрина

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