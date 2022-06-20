Из-за сопротивления местных россияне перенесли "присоединение" оккупированных территорий

Россияне на временно оккупированных территориях хотят постепенно менять свою военную администрацию на так называемую гражданскую. Однако из-за сопротивления местных жителей они в очередной раз переносят крайний срок реализации этой задачи. Новый дедлайн — осень. Об этом со ссылкой на разведку сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы по "добровольному" присоединению регионов.

Согласно новым планам, россияне преследуют цель – постепенно менять военную администрацию на так называемую гражданскую. "Однако из-за сопротивления местных дедлайн по поводу имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесен. Теперь на осень", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне планируют наладить на юге российское "правовое поле" и начать учебный год. При этом большинство местных преподавателей отказались с ними сотрудничать, поэтому россияне намерены завезти педагогов из временно оккупированного Крыма.

"Заметим, несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком добровольном присоединении речь не идет. При этом, учитывая, что сопротивление имеет тенденцию к росту, то, скорее всего, россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", – сказано в сообщении.

7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель Кремля поставил задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.





Вадим Ребрина

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