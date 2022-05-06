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Жители Северодонецка не хотят эвакуироваться. Дома горят, бои идут у самого города

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 19:24
Жители Северодонецка не хотят эвакуироваться. Дома горят, бои идут у самого города - Фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

В Северодонецке, на который российские оккупанты наступают с разных направлений, остаются более 15 000 человек. Сегодня согласились эвакуироваться только три местных жителя. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация стала еще хуже. Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко", – написал он.

Россияне пытаются окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям. Украинские защитники их сдерживают и отбивают.

"Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – отметил Гайдай.

При этом желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое.

Для оставшихся местные власти пытаются завезти максимальное количество гуманитарной помощи, "ведь следующие три дня будут тяжелыми".

  • Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка. Также оккупанты пытаются прорваться с другой стороны, но ВСУ отбивают атаки.
  • Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.
Вадим Ребрина
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эвакуация северодонецк
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