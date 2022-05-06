Жители Северодонецка не хотят эвакуироваться. Дома горят, бои идут у самого города

В Северодонецке, на который российские оккупанты наступают с разных направлений, остаются более 15 000 человек. Сегодня согласились эвакуироваться только три местных жителя. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация стала еще хуже. Областной центр рашисты обстреливают хаотично из тяжелого вооружения. Очень громко", – написал он.

Россияне пытаются окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям. Украинские защитники их сдерживают и отбивают.

"Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – отметил Гайдай.

При этом желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое.

Для оставшихся местные власти пытаются завезти максимальное количество гуманитарной помощи, "ведь следующие три дня будут тяжелыми".

Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка. Также оккупанты пытаются прорваться с другой стороны, но ВСУ отбивают атаки.

Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

Вадим Ребрина

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